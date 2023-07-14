Москва, 14 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. На сегодняшний день частная военная компания «Вагнер» как юридическое лицо не существует. Об этом 14 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, продолжит ли ЧВК своё существование.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что ранее российский лидер сказал, что де-юре такого юрлица, как ЧВК «Вагнер», нет и не существовало, что это вопрос для дополнительного изучения и рассмотрения.

Официальный представитель Кремля добавил, что вопрос о юридическом статусе подобных компаний в целом достаточно сложный.

«По крайней мере этот вопрос будет на рассмотрении», ― отметил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент России 29 июня провёл встречу с командирами ЧВК «Вагнер», включая самого Пригожина. Российский лидер дал оценку действиям компании в ходе спецоперации, а также выслушал объяснения командиров. Они изложили версию произошедшего и подчеркнули, что являются убеждёнными сторонниками главы государства и будут дальше сражаться за Родину.

Владимир Путин назвал непростым правовой статус ЧВК в России. По его словам, вопрос о реальной легализации должен обсуждаться на уровне Государственной думы и правительства. Он подчеркнул, что частная военная компания «Вагнер» не существует с юридической точки зрения.

Ранее Песков отказался сообщить дополнительные подробности встречи президента России с владельцем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным 29 июня. Он подчеркнул, что всю информацию на этот счёт администрация главы государства уже дала.