Москва, 14 июля, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не направлять сборным России и Белоруссии приглашение на Олимпийские игры 2024 года в Париже в установленную дату является несправедливым. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Мы не считаем его (решение МОК. — Прим. ред.) справедливым», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что Россия категорически против политизации спорта и считает, что у российских спортсменов должно быть право выступать на международных соревнованиях.

«С тем, чтобы отстаивать права наших спортсменов, мы продолжим работать со всеми, включая МОК», — добавил пресс-секретарь

Как передавало ИА Регнум, 13 июля пресс-служба МОК сообщила, что российская и белорусская сборные не получат приглашение на летнюю Олимпиаду в Париже в установленную дату. Комитет собирается разослать приглашения на Игры национальным олимпийским комитетам 26 июля, однако национальных команд России и Белоруссии в этом списке не оказалось.

Позднее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские спортсмены не откажутся от Родины для участия в Олимпиаде. Он указал, что российская сторона ещё надеется получить приглашение на Олимпиаду, однако не намерена выполнять унизительные требования коллективного Запада.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ратующие за демократию западные страны придерживаться олимпийских принципов. Дипломат уточнила, что намерение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) ввести «тотальный запрет» на участие в спортивных состязаниях атлетов из России и Белоруссии нелегитимно и нарушает множество установленных правил.