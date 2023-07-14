Москва, 14 июля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Актриса Татьяна Васильева плохо себя чувствует после госпитализации. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июля сообщила её сноха Мария Васильева.

Алексей Филиппов/РИА Новости Актриса Татьяна Васильева

«Она себя очень плохо чувствует, я не хочу об этом говорить», — заявила родственница актрисы.

Ранее ИА Регнум сообщило, что в ночь на 14 июля Татьяна Васильева почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую. Прибывшие врачи диагностировали у неё гипертонию и забрали в больницу. Состояние артистки медики оценили как средней тяжести.

Татьяне Васильевой 76 лет. Актриса в 1969 году окончила школу-студию МХАТ, до 1983 года работала в Московском театре Сатиры. С 1983 по 1992 — в театре имени Маяковского. В 1996–1999, а затем с 2007 года работает в «Школе современной пьесы».

В кинокарьере актрисы более 150 работ, среди которых роли в фильмах «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Завтра была война», «Новый Одеон», а также в сериалах «Сваты», «Земский доктор», «Закрытая школа» и ряде других.

В 1981 году Васильевой присудили звание Заслуженной артистки РСФСР, в 1992 — Народной артистки России.