Москва, 14 июля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Математик Дмитрий Мавло умер в своей квартире на севере Москвы. Ему было 73 года. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Александр Кряжев

11 июля в своей квартире на улице Фестивальной скончался выдающийся геометр Дмитрий Пантелеймонович Мавло, он был одним из новаторов в геометрии. В его честь названы несколько математических утверждений.

«В квартире на улице Фестивальной в Левобережном районе Москвы обнаружено тело 73-летнего мужчины. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Дмитрий Пантелеймонович Мавло родился 19 февраля 1950 года. Свою самую известную теорему, названную в его честь, он сформулировал в статье «Красивые свойства замечательных тел». Он был первым в мире, кто сформулировал и доказал свойства дуг, позже названных в его честь. Кроме этого, геометр был автором многих учебников и научных статей, а также президентом регионального общественного фонда «Мировое признание», содействующего признанию мировым сообществом выдающихся отечественных специалистов.