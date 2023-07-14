Москва, 14 июля, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Высказываемые некоторыми экспертами опасения по поводу закона о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей, который ранее приняла Государственная дума, чрезмерны. Такое заявление на брифинге 14 июля сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, все такого рода обращения ранее на экспертном уровне обработали в Госдуме и также дали ответы на все эти вопросы.

«Поэтому в данном случае какие-то опасения, наверное, чрезмерны. Там все оговорки сделаны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о смене пола. Авторами инициативы, внесенной в парламент депутатами всех пяти фракций, стали почти 400 народных избранников.

Накануне парламент принял поправки к законопроекту о расторжении законного брака при смене пола одним из супругов. Исключений из этой нормы не предусматривается.

Помимо этого, новый закон вводит запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними для лиц, которые провели операцию по смене пола. В то же время эти нормы не затронут тех, кто сменил пол до принятия законопроекта.