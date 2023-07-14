Москва, 14 июля, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 14 июля заявил, что система ПВО работает и демонстрирует эффективность в районе Курской АЭС.

Игорь Кубединов/ИТАР-ТАСС Вид на Курскую АЭС

«Системы ПВО работают, демонстрируют эффективность, принимаются меры», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что враги не оставляют попыток ударов.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал и взорвался дрон. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал, и подчеркнул, что ни один из критически важных объектов города не получил повреждения.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала падение беспилотника украинских войск в Курчатове, где находится Курская атомная электростанция. Дипломат задалась вопросом, собираются ли поставляющие Киеву такого рода вооружения страны отселяться на Марс в случае ядерной катастрофы.