Москва, 14 июля, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля отказался комментировать критические высказывания генерал-майора Ивана Попова о руководстве Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Мы не комментируем. Всё-таки речь идет о военных, о Минобороны, поэтому за комментариями рекомендуем туда обращаться. Мы не считаем, что это вопрос нашей повестки дня», — заявил представитель Кремля.

В среду, 12 июля, в Сети появилось обращение генерал-майора Попова, в котором тот рассказывает о якобы имевшем место отстранении его от командования 58-й армией и неких разногласиях с руководящим составом. Аудиозапись его слов опубликовал депутат Госдумы Андрей Гурулёв.

Секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак сообщил, что своё заявление Попов разместил в закрытом чате командиров и бойцов 58-й армии, а Гурулёв каким-то образом получил его и выложил в открытый доступ. Турчак заявил, что так депутат решил сделать политическое шоу, которое останется на его совести. Вице-спикер подчеркнул, что такими командирами, как Попов, страна может гордиться и его совесть чиста.

58-я общевойсковая армия входит в Южный военный округ (ЮВО). Соединение участвовало в боевых действиях в Чечне, преследовало незаконные вооруженные формирования, захватывало высоты в районе Аргунского ущелья и освобождало заложников в Беслане. Военнослужащие армии с 2015 года выполняли задачи в центре по примирению сторон в Сирии.