Москва, 14 июля, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 июля рассказал, что в ближайшее время в графике главы государства Владимира Путина нет переговоров и встреч по теме зерновой сделки. Так представитель Кремля ответил на вопрос, планирует ли президент переговорить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет, пока в графике такого разговора нет. При необходимости он будет организован», — сообщил Песков.

Он отметил, что Путин уже полностью изложил свою позицию ранее и на решение всех вопросов остаётся несколько дней.

Зерновую сделку сроком на 120 дней согласовали в 2022 году и несколько раз продлевали. Она состоит из двух соглашений, регулирующих вывоз украинского зерна и доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Москва неоднократно указывала на несоблюдение условий по сделке, но 17 мая согласилась на продление зерновой сделки на два месяца.

Ведомства и первые лица государства неоднократно заявляли, что не видят прогресса в сделке и решения вопросов, поставленных Россией перед другими участниками. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 14 июня, что от выполнения условий российской стороны зависит будущее соглашения, и подчеркнул, что, если до 17 июля они не будут выполнены, о продолжении участия Москвы в сделке не может быть и речи. Лавров отметил, что украинская часть договорённостей за это время превратилась в коммерческий проект.

Об этом заявил и президент Путин, допустивший выход из «черноморской зерновой инициативы». Глава государства подчеркнул, что коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются ВСУ для запуска беспилотников. 13 июля президент заявил, что приостановку участия в зерновой сделке из-за невыполнения условий Москвы можно продлевать так долго, пока другие участники соглашения их не исполнят. Продлить участие, по его словам, можно ровно в момент, когда все данные сторонами обещания будут исполнены. При этом Путин заявил, что в ООН искренне стараются создать условия для выполнения Западом своих обязательств.