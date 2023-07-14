Москва, 14 июля, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Вопрос участия президента России в саммите БРИКС в очном формате пока не решён, продолжается обсуждение, сообщил 14 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Формат пока до конца не определён. Продолжаются обсуждения», — сказал Песков и добавил, что, когда решение примут, российское руководство сообщит о нём.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса в рамках подготовки к 15-му саммиту БРИКС, который состоится 22–24 августа в Йоханнесбурге, официально заявил, что мероприятие будет проходить в очном формате.

Глава Южно-Африканской Республики уточнил, что на саммит приедут несколько глав государств. Он обратил внимание на то, что в мероприятии будут участвовать главы всех пяти стран — членов БРИКС.

11 июля Песков заявил, что в Кремле пока не решили, поедет ли президент в ЮАР или будет участвовать в 15-м саммите БРИКС по видеосвязи.