Будапешт, 14 июля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Эквадорский и российский защитник футбольного клуба «Краснодар» Кристиан Рамирес перешёл в команду из Будапешта «Ференцварош». Об этом 14 июля сообщила пресс-служба венгерского клуба.

Виталий Тимкив/РИА Новости Игрок «Краснодара» Кристиан Рамирес

Отмечается, что накануне руководство будапештской команды достигло соглашения 28-летним игроком о его переходе в «Ференцварош». При этом срок соглашения футболиста с командой не уточняется.

Рамирес перешёл в «Краснодар» в 2017 году из «Ференцвароша», за который он выступал с 2015 года. Защитник сыграл в составе краснодарской команды 187 матчей, в которых отличился тремя голами и 15 результативными передачами. В июне 2021 года получил российское гражданство. Главным тренером будапештского клуба является экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого команда два раза стала победительницей чемпионата Венгрии и один раз выиграла Кубок страны.