Новоуральск, Свердловская область, 14 июля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Последствия ЧП на Уральском электрохимическом комбинате в Свердловской области, где произошла разгерметизация баллона с обеднённым гексафторидом урана, не несут рисков для населения региона. Об этом 14 июля заявил заместитель генерального директора по производству АО «УЭХК» Юрий Минеев. Видео с его комментарием опубликовано в Telegram-канале Росатома.

Кадр из видео Генеральный директор по производству АО «УЭХК» Юрий Минеев

«Какая-либо опасность для жителей города Новоуральска и персонала комбината отсутствует», — подчеркнул он.

Минеев также добавил, что радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, радиационный фон соответствует природным значениям.

По его словам, ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Работников цеха эвакуировали, в помещении уже начали проводить санитарную обработку.

«Предприятие продолжает работу в штатном режиме, причины инцидента устанавливаются», ― добавили в пресс-службе Росатома.

В госкорпорации уточнили, что «разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объёмом 1 куб. м на Уральском электрохимическом комбинате произошла 14 июля в 9:13 в цехе № 53. Один человек пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в Воронежской области на нефтебазе разгерметизировались два резервуара с нефтепродуктами — авиационным топливом. Это произошло в результате пожара. Каждый резервуар вмещает пять тонн.

В июле взрыв прогремел в Самарской области на заводе «Промсинтез». В производственном цехе на предприятии в Чапаевске произошёл взрыв трубы, по которой подаётся азот. В результате ЧП шесть человек погибли, ещё двое получили ранения.