Киев, 14 июля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. В начале июля в зоне спецоперации погиб чемпион Украины по фехтованию Денис Борейко, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила Национальная федерация фехтования Украины.

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По данным федерации, 34-летний молодой человек погиб 3 июля 2023 года. Борейко ещё в начале СВО пошёл в украинскую армию добровольцем. Отмечается, что Борейко год работал в военкомате, проходил подготовку за границей. Непосредственно в боях он начал принимать участие недавно.

Борейко был мастером спорта международного класса по фехтованию, а также призёром чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Также он основал фехтовальный клуб Liberte в Днепре.