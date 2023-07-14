Москва, 14 июля, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 14 июля в Telegram-канале прокомментировала падение беспилотника украинских войск в Курчатове, где находится Курская атомная электростанция.

Дипломат задалась вопросом, собираются ли поставляющие Киеву такого рода вооружения страны отселяться на Марс в случае возникновения ядерной катастрофы, и подчеркнула, что они не успеют этого сделать, так как «звездолётов» нет у абсолютного большинства стран — членов НАТО, включая «некосмическую державу» Великобританию.

«Народы натовских стран должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм в исполнении киевского режима», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 14 июля в Курчатове упал и взорвался дрон. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал, и подчеркнул, что ни один из критически важных объектов города не получил повреждения.

До этого глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о трёх сбитых на расстоянии нескольких километров от Воронежа беспилотниках. Губернатор отметил, что при этом никто не пострадал и нет разрушений.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 12 июля сообщил, что ФСБ задержала группу украинских диверсантов, готовивших атаку на Запорожскую АЭС. Он уточнил, что диверсантов готовили в Германии у британских инструкторов и они должны были произвести лазерную наводку ракет на атомную электростанцию.

Позднее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв назвал абсолютными идиотами желающих подорвать ЗАЭС. Глава госкорпорации почеркнул, что для России было бы безумием взорвать Запорожскую АЭС, а потому обвинения в адрес России не выдерживают никакой критики.