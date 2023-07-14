Самара, 14 июля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Следователи начали проверку после обнаружения тел двух человек в холодильнике с надписью «охлаждённое мясо». Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

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«Проводится доследственная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, информация уточняется», ― заявили в следственном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 13 июля, информацию о том, что в одном из местных гаражей хранятся венки, кресты, гробы и надгробия, в своём Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Штефан из Самары. Среди них она также обнаружила холодильник с надписями «мороженое» и «охлажденное мясо».

В холодильниках содержались тела умерших пожилых людей, которых положили друг на друга. Сами холодильники принадлежат известному бренду, поставляющему оборудование для супермаркетов. Штефан уточнила, что подписчики сообщили ей три адреса, по которым находятся такие «частные морги».

После публикации этой информации сотрудники МВД начали проверку, по её итогам примут процессуальное решение.