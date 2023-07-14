Киев, 14 июля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Украинский боксёр Александр Усик намерен выдвинуть кандидатуру на пост президента Украины. Он заявил об этом 14 июля в беседе с YouTube-каналом Seconds Out.

Владимир Астапкович/РИА Новости Боксёр Александр Усик

«Я вернусь в первый тяжёлый вес, ещё раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты», — сказал он в ответ на вопрос о своих дальнейших планах.

Боксёр заявил, что сначала хотел бы стать абсолютным чемпионом по боксу, а «дальше посмотрим», и добавил, что уверен, что бокс останется в его жизни даже после завершения профессиональной карьеры.

До этого Усик подписал контракт на бой с чемпионом в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) британским боксёром Тайсоном Фьюри. Украинский боксёр сейчас носит титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Усик приехал на фронт поучаствовать в стрельбе по Донбассу. На выложенном в интернет видео запечатлено, как похожий на украинского боксёра человек производит выстрел из миномёта. Точное место и дата происходившего не уточнялись.