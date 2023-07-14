Белгород, 14 июля, 2023, 11:28 — ИА Регнум. В одном из жилых районов Белгорода прогремел взрыв в автомобиле, в результате которого пострадали три человека. Об этом 14 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В жилом районе Белгорода произошёл взрыв в машине», — написал он.

Глава региона отметил, что он выехал на место происшествия, и подчеркнул, что угроза для жителей соседних домов и квартир отсутствует. На месте взрыва ведут работы сотрудники оперативных служб, следственные органы выясняют причину произошедшего.

«К сожалению, есть трое пострадавших: мужчина, который был в момент взрыва в машине, и двое случайных прохожих — мама с ребёнком. Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей», — уточнил Гладков.

Он указал, что медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, и добавил, что планируются сеансы связи со специалистами из Москвы.

«В случае необходимости готовы отправить всех пострадавших в медицинские учреждения столицы», — заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что в Мелитополе прогремел мощный взрыв. Он пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.

До этого председатель движения сообщил о серии взрывов в Бердянске. По его данным, это могла быть работа российских средств ПВО, которые отражали попытку ракетного обстрела со стороны ВСУ.