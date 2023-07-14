Вашингтон, 14 июля, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Страны — участницы НАТО из-за необходимости оказания военной помощи Украине столкнулись с серьезным кризисом в закупках вооружений. Об этом 14 июля написал колумнист агентства Bloomberg Макс Хастингс.

Обозреватель отметил, что недавний саммит НАТО в Вильнюсе был полон «звуками добрых намерений», которые исходили от каждой страны — участницы альянса, несмотря на разногласия по поводу вступления Украины в блок.

«Ещё более суровое суждение о происходящем — зияющая пропасть между словами и делами — подчеркивается плачевным состоянием закупок вооружений по обе стороны Атлантики», — написал он.

По мнению Хастингса, США в этом вопросе в лучшем по сравнению с Европой положении, однако также испытывают серьёзные трудности в вопросе военной поддержки Киева.

«Забудьте на мгновение о кассетных боеприпасах… Примите во внимание поразительную реальность того, что США вынуждены заимствовать или закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам», — заметил автор и указал, что Вашингтон опустошил свои арсеналы.

При этом колумнист уточнил, что в европейских странах ситуация в этом вопросе гораздо хуже, а в Германии и других государствах Европы, исключая Польшу, страны Прибалтики и Северной Европы, как он считает, нет политической воли для принятия решения по укреплению своих армий или поддержке Украины боеприпасами. По словам Хастингса, даже в сделавшей для Украины «больше, чем любая другая европейская страна», Великобритании имеется внутреннее нежелание увеличивать оборонные расходы.

«Хотя на этой неделе в Вильнюсе было сказано много правильных вещей, важно признать серьёзность кризиса закупок НАТО», — подчеркнул автор.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака сообщила, что Лондон собирается поставить Киеву партию военной техники и боеприпасов. В это число войдут 70 боевых машин и боеприпасы для танков.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс поставляет Украине оружие и военную технику для того, чтобы у Киева на будущих переговорах были более выгодные позиции. Он добавил, что блок считает приоритетным поставки Украине продвинутых систем вооружения и боеприпасов к ним.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что поставки Украине новых вооружений будут только сильнее разжигать конфликт. Глава государства отметил, что они не смогут изменить ситуацию на поле боя.