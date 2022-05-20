Москва, 14 июля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Госдума одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста пребывания в запасе для категории граждан, имеющих воинские звания. Законопроект, внесённый на рассмотрение нижней палатой парламента в ноябре 2022 года, парламентарии во втором чтении рассмотрели на заседании 14 июля.

Известия/Дмитрий Коротаев

Изменения коснутся резервистов, имеющих воинские звания. Так, новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, для второго разряда — с 45 до 50 лет, для третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Документ также увеличивает предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

В первом чтении к законопроекту депутаты уточнили, что российские граждане, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооружёнными силами РФ операций за пределами страны.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект в Госдуму в ноябре 2022 года внесла группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым («Единая Россия»). В первом чтении палата приняла его в январе.

В марте группа депутатов Госдумы по главе с председателем думского комитета по обороне внесла законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Проектом закона предусмотрен переходный период до 2026 года.