Москва, 14 июля, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Шестидесятилетний Олег Беспечный взял в кредит 4 миллиона рублей, но потерял внушительную сумму во время драки с бездомным мужчиной из-за места на лавочке. Об этом ИА Регнум рассказал сам Беспечный.

Светлана Денисова/ТАСС

По словам мужчины, 7 июля он с утра обошел несколько банков, в которых ему одобрили кредиты. Общая сумма полученных денег была чуть выше четырех миллионов рублей.

«Я сначала думал, что куплю машину, а потом решил, да зачем она мне. Мне 60 лет уже, надо хоть чуть-чуть пожить для себя. Я набрал этих кредитов, чтобы на старость лет хоть почувствовать вкус жизни. Всю жизнь работал без отпусков. А жить-то когда?» — рассказал Олег.

По словам Беспечного, после каждого банка он отмечал полученные деньги шампанским, которое покупал в магазине. Около 18:00 он посетил последний банк, в котором забрал кредитный миллион. После этого, уже по традиции, Олег выпил игристого и пошёл в ближайший парк, где, по его словам, хотел отдохнуть. Согласно рассказу Олега, ему приглянулась одна из лавочек, которая была занята бездомным мужчиной.

«Мужчина на лавочке развалился и спал. Был весь какой-то грязный, мешал людям. А когда его пытались вразумить, то очень нагло отвечал. Я пнул его по ноге, чтобы он не занимал всю лавку. Он подскочил и давай меня мутузить. Чуть левее этой лавки стояла еще одна, на ней сидела дама. Все, что я запомнил, — очень красная морда и пьяная сильно. Я ей дал подержать чемодан с деньгами, а сам пошёл влепил этому… Он свалился», — рассказал Беспечный, отметив, что женщина, которой он доверил деньги, тоже походила на человека без определённого места жительства.

Вернувшись домой, Олег обнаружил, что из сумки пропал один миллион рублей. По словам Беспечного, пропали деньги, которые лежали на самом видном месте в сумке, все остальные миллионы были спрятаны в разные внутренние карманы.

«Украли ровно ту сумму, которую я взял в последнем банке. Я помню, что просто кинул эти деньги сверху. Неприятно, конечно, потерять этот миллион. Я на полминуты эту женщину с чемоданом оставил, а она успела целый миллион вытащить», — заявил Олег.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения пытаются установить личность неизвестной. По данным полиции, женщине на вид 55–60 лет, среднего роста, плотного телосложения.

В беседе с журналистом ИА Регнум Олег рассказал, что фамилия Беспечный — это его настоящая фамилия, хотя в действительности он себя беспечным совсем не считает.