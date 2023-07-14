Москва, 14 июля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Госдума приняла постановление с рекомендацией правительству не легализовывать разделы МКБ-11 по ЛГБТ, педофилии и трансгендерности.

Иван Шилов ИА Регнум

«Рекомендовать правительству <…> сохранить коды МКБ-10, связанные с расстройством половой идентификации (F64.0), в том числе транссексуализмом, трансвестизмом, расстройствами сексуального предпочтения (F65), включая педофилию», — говорится в тексте постановления.

Международную классификацию болезней (МКБ-11) опубликовали в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. В МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания.

Кабмин также рекомендовал ускорить подготовку нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений закона о запрете смены пола.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко, в котором попросил прояснить позицию ведомства по гендерной проблематике и решению Всемирной организации здравоохранения о признании «третьего пола».

Правительство России в октябре 2022 года дало положительный отзыв на законопроект о наказании за пропаганду ЛГБТ.

Государственная дума приняла 14 июля в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете медицинских вмешательств по смене пола за исключением лечения ряда заболеваний у детей. Авторами инициативы стали почти 400 депутатов.