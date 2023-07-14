Мелитополь, 14 июля, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Бывший глава посёлка Акимовка в Запорожской области Максим Зубарев, на которого в апреле совершили покушение, идёт на поправку опережающими темпами и продолжает старательно лечиться. Об этом сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, посетивший Зубарева в госпитале.

t. me/ZubarevMaksim Максим Зубарев

Он также добавил, что с середины апреля его старший товарищ по борьбе перенёс несколько сложнейших операций.

«Ещё несколько операций предстоит, но динамика более чем обнадёживающая», ― написал в сообщении в Telegram-канале Рогов.

Он отметил, что Зубарев готовится вернуться в активную общественно-политическую жизнь региона.

Как сообщало ИА Регнум, Максим Зубарев пострадал в начале апреля при взрыве автомобиля в Мелитополе. Его машина получила серьёзные повреждения — вылетели стёкла, выбиты двери. Сам Зубарев получил множественные ранения и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра.

Следственных комитет России возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь экс-главы Акимовки.

Зубарев долгое время боролся за свою жизнь, врачи не давали утешительных прогнозов. В середине мая Рогов сообщил, что жизнь экс-главы администрации посёлка Акимовки Запорожской области теперь вне опасности.