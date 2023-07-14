Москва, 14 июля, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 14 июля в эфире телеканала «Россия 24», что никаких контактов главы МИД России Сергея Лаврова с американской стороной в Джакарте не планировалось.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

«Переговоры не планировались и никаких контактов не было», — сказала Захарова.

Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 июля приняли участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС) в Джакарте. На заседание министры по традиции прибыли в национальных индонезийских рубашках, так как в этом году в АСЕАН и ВАС председательствует Индонезия. При этом на заседании Лавров и Блинкен расположились недалеко друг от друга, между ними — лишь представитель филиппинской делегации.

Глава МИД России 12 июля прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).