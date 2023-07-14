Новоуральск, Свердловская область, 14 июля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Сотрудник Росатома погиб при взрыве ëмкости с обеднённым гексафторидом урана, который произошёл 14 июля на Уральском электрохимическом комбинате в городе Новоуральске в Свердловской области, сообщил Telegram-канал «112».

РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Погиб 65-летний Юрий Слëзкин, который получил не совместимую с жизнью травму головы. Цех, где прогремел взрыв, эвакуировали, специалисты проводят демеркуризацию.

Отмечается, что радиационный фон на заводе находится в норме.

В пресс-службе предприятия сообщили, что авария произошла в 9:13 по местному времени. В цехе №53 разгерметизировался баллон с обеднённым гексафторидом урана объёмом один кубометр.

Пресс-служба УЭХК сообщила об одном пострадавшем и добавила, что завод работает в штатном режиме.

Глава Новоуральска Вячеслав Тюменцев призвал горожан не поддаваться панике. По его словам, ситуация находится под контролем и нет опасности для жителей из-за происшествия на заводе.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля в результате взрыва на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевске Самарской области погибли шесть и получили травмы два человека.

Как выяснилось, в одном из цехов взорвался трубопровод, по которому подавался азот. ЧП произошло из-за нарушения правил техники безопасности во время демонтажа трубы.

СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.