Москва, 14 июля, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Государственная дума приняла 14 июля в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей.

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Инициативу внесли в Госдуму депутаты всех её пяти фракций во главе со спикером парламента Вячеславом Володиным. Авторами этой инициативы стали почти 400 депутатов.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола. В документ ко второму чтению внесли ряд поправок. Среди них поправка о том, что смена пола одним из супругов будет основанием для аннулирования брака. Также документ вводит запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними для сменивших пол лиц.

До этого комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал парламентариям принять законопроект во втором чтении. При этом законопроект не затронет лиц, осуществивших операцию по смене пола до его принятия.

Ранее ужесточение регулирования в вопросах смены пола поддержал Минздрав, а его глава Михаил Мурашко заявил, что проведение такого рода операций только на основании желания пациента недопустимо. При этом в феврале глава Минздрава заявлял, что Россия не согласна с политикой западных государств по навязыванию гражданам идеи смены пола.