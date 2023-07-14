Ташкент, 14 июля, 2023, 10:19 — ИА Регнум. Победивший на досрочных выборах президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принёс присягу и вступил в должность, сообщил 13 июля корреспондент ТАСС из здания Сената.

Алексей Филиппов/РИА Новости Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Во время церемонии председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев сообщил, что на прошедших 9 июля досрочных выборах президента победу одержал Мирзиёев, и вручил ему удостоверение президента. Затем избранный глава государства подошёл к трибуне и, положив руку на конституцию и Коран, произнёс слова присяги.

В Узбекистане 9 июля состоялись досрочные выборы президента страны. Участие в них приняли четыре кандидата, в том числе действующий глава государства. В борьбе за президентское кресло также участвовали бывший министр образования Улугбек Иноятов, действующий зампредседателя Верховного суда Робахон Махмудова, а также кандидат от Экологической партии, бывший лесник Абдушукур Хамзаев. Мирзиёев одержал победу, набрав более 87% голосов избирателей.

В Узбекистане работали 10 784 избирательных участка. Выборы признали состоявшимися. Итоговая явка составила 79,8%, или 15,6 млн избирателей.

Мирзиёева избрали президентом Узбекистана в декабре 2016 года. В октябре 2021-го он вновь одержал победу на президентских выборах.