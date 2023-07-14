Йоханнесбург, ЮАР, 14 июля, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Лидеры всех пяти стран — членов БРИКС примут участие в саммите, который в конце августа пройдёт в Йоханнесбурге, заявил 14 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщила радиостанция Eyewitness News.

Михаил Метцель/ТАСС

На Деловом совете БРИКС в Йоханнесбурге глава Южно-Африканской Республики уточнил, что саммит пройдёт в очном формате.

«Всё будет лицом к лицу, глаза в глаза. Будут несколько глав государств. Что важно, главы пяти стран — членов БРИКС будут участвовать в форуме», — сказал Рамафоса.

Как отмечает Eyewitness News, своё заявление лидер республики сделал на фоне сообщений о возможном участии в саммите президента России Владимира Путина не в очной форме, а онлайн.

Саммит БРИКС в этом году пройдёт в ЮАР (председательствующая страна) с 22 по 24 августа. 15-й саммит пройдёт под лозунгом «БРИКС и Африка: Партнёрство для совместного процветания, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».

Предыдущий, 14-й саммит БРИКС проходил в 2022 году в Пекине.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Рамафоса объявил, что саммит будет очным. 11 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос очного участия Путина в мероприятии ещё обсуждается.