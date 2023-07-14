Москва, 14 июля, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Россия решила закрыть консульское агентство Польши в Смоленске. Такое распоряжение 14 июля подписано правительством страны.

«Принято распоряжение правительства о закрытии консульского агентства Республики Польша в Смоленске», ― сообщили в пресс-службе правительства.

Причиной для такого шага стали недружественные антироссийские действия Варшавы. В правительстве пояснили, что речь идёт о незаконном изъятии российской дипломатической недвижимости на польской территории, а также существенном сокращении дипломатического присутствия России в Польше.

«Утвержденное в качестве ответной меры распоряжение правительства Российской Федерации позволяет восстановить паритет консульских учреждений России в Польше и Польши ― в России», ― говорится в сообщении правительства.

Как сообщало ИА Регнум, консульское агентство Республики Польша открылось в Смоленске 10 апреля 2012 года. Как было отмечено на открытии, среди основных задач дипмиссии ― выдача виз россиянам, желающим въехать на территорию Польши, помощь полякам, находящимся в России, а также уход за памятными для поляков местами, расположенными в Смоленской области, в частности, за мемориалом «Катынь» и будущим памятником на месте крушения президентского самолёта.