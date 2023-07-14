Мелитополь, 14 июля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. Украинские военные не оставили планов по форсированию Днепра в районе обмелевшего после подрыва Каховской ГЭС водохранилища. Об этом 14 июля заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Киевский режим не оставил планы по форсированию Днепра в Запорожской области в районе обмелевшего после разрушения ГЭС Каховского водохранилища», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению Рогова, береговой линии бывшего Каховского водохранилища необходимо уделить особое внимание с точки зрения безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Вооружённые силы России пресекли две попытки украинской армии высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста. В результате российские военные ликвидировали три катера и свыше 60 военных ВСУ.

Позднее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у ВСУ нет шансов успешно провести форсирование Днепра и после этого выйти на оперативный простор. Он подчеркнул, что киевские власти не жалеют своих военных.