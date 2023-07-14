ДНР, 14 июля, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Более десяти крупных атак ВСУ отразили российские военные на донецком направлении за сутки, написал 14 июля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале. Telegram-канале.

«На донецком направлении за истекшие сутки отражено более десяти крупных атак противника», — сообщил Марочко.

По его данным, украинские войска пытались прорвать линию обороны российской армии в районах посёлков Курдюмовки и Хромово и сёл Клещеевки, Ивановского и Богдановки.

Попытки ВСУ успехом не увенчались. Украинская армия пытается восполнять потери: свежие силы периодически поступают со стороны города Часов Яр.

«Также с окрестностей и самого населённого пункта ведётся артиллерийская поддержка наступающих порядков украинских боевиков», — добавил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Марочко заявил, что севернее Клещеевки ВСУ наращивают интенсивность ударов по направлению к Курдюмовке. Они безуспешно пытаются прорвать российскую оборону.

По данным Минобороны, в течение суток 12 июля российские военные пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Курдюмовки.