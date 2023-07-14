Москва, 14 июля, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Советскую и российскую актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом июля сообщил Telegram-канал «112».

РИА Новости/Алексей Филиппов Актриса Татьяна Васильева

По информации источника, Васильева в ночь на 14 июля почувствовала себя плохо и ей вызвали скорую помощь.

«Медики диагностировали у неё гипертонию и доставили в ближайшую больницу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что медики оценивают состояние актрисы как средней тяжести, она проведёт в медучреждении несколько дней.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля актёра Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию в Санкт-Петербурге. Врачи диагностировали у него неблагоприятные последствия инсульта. Позднее актёру провели операцию на сердце, он остался в реанимационном отделении.