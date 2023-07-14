Нижневартовск, Югра, 14 июля, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Сотрудники администрации города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа самостоятельно эвакуировались из здания из-за возникшего задымления. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Алексей Андронов/URA. RU/ТАСС Администрация г. Нижневартовска

В пресс-службе, сообщение которой процитировал ТАСС, уточнили, что информация о срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации в здании городской администрации в результате задымления поступила утром 14 июля.

«Здание самостоятельно покинули около 60 человек, пострадавших нет», — указали в пресс-службе.

Также там отметили, что сотрудники спасательных служб не обнаружили открытого возгорания. По данным пресс-службы администрации города, причиной задымления стало короткое замыкание.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля сотрудники спасательных служб эвакуировали с Эльбруса группу туристов, которые просили о помощи. Двум из пяти членов туристической группы стало плохо на высоте 5300 метров.

До этого МЧС из-за подтоплений эвакуировало в ночь 10 июля жителей посёлка Мирный федеральной территории Сириус на Кубани. В зону затопления попало порядка 150 придомовых территорий и домов.