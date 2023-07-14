Луганск, 14 июля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии, которая пыталась пройти к ним в тыл. Об этом 14 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

Как указал эксперт, ДРГ ВСУ пыталась с использованием рельефа местности проникнуть в тыл Вооружённых сил России между сёлами Терны и Невское на краснолиманском направлении

«Благодаря своевременному обнаружению при помощи современных средств группа в количестве 12 военнослужащих была уничтожена тяжёлой огнемётной системой», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко сообщил, что за посёлок Новосёловское в ЛНР идут бои на ближней дистанции. Он уточнил, что наступающие российские подразделения закрепились на восточных окраинах посёлка и взяли их под полный огневой контроль.

До этого расчёт огнемётной системы «Солнцепёк» группировки войск «Юг» нанёс поражение по скоплению живой силы украинской армии под Курдюмовкой в ДНР. Кроме того, были уничтожены две гаубицы Д-20 и САУ «Гвоздика» ВСУ под Северском.