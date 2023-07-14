Под Новосибирском от удара молнии погиб 16-летний подросток
Болотное, Новосибирская область, 14 июля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Шестнадцатилетний подросток погиб в Новосибирской области в результате удара молнии в дерево, под которым он прятался от дождя. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.
Отмечается, что следователи начали проверку после гибели несовершеннолетнего во время грозы.
Также указывается, что, по предварительной информации, днём 13 июля двое несовершеннолетних во время грозы спрятались под дерево в лесном массиве посёлка Александровка Болотнинского района.
«В результате чего на месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрического тока. Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу с аналогичными травмами», — говорится в сообщении.
Уточняется, что следствие устанавливает причины трагического инцидента и уже назначило экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 июля в Коломне женщина пострадала от удара молнии. Разряд ударил в находящийся около женщины электросамокат. После этого её с ожогом ступней доставили в медучреждение.
Позднее в Коломне молния ударила в дерево рядом с людьми. В результате этого никто не пострадал.