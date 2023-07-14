Болотное, Новосибирская область, 14 июля, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Шестнадцатилетний подросток погиб в Новосибирской области в результате удара молнии в дерево, под которым он прятался от дождя. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Павел Бедняков/РИА Новости

Отмечается, что следователи начали проверку после гибели несовершеннолетнего во время грозы.

Также указывается, что, по предварительной информации, днём 13 июля двое несовершеннолетних во время грозы спрятались под дерево в лесном массиве посёлка Александровка Болотнинского района.

«В результате чего на месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрического тока. Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу с аналогичными травмами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что следствие устанавливает причины трагического инцидента и уже назначило экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 июля в Коломне женщина пострадала от удара молнии. Разряд ударил в находящийся около женщины электросамокат. После этого её с ожогом ступней доставили в медучреждение.

Позднее в Коломне молния ударила в дерево рядом с людьми. В результате этого никто не пострадал.