Вашингтон, 14 июля, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Ряд поправок к проекту оборонного бюджета США на следующий финансовый год, предусматривающих сокращение военной помощи Украине, отклонили члены палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщается 13 июля на сайте комитета по делам вооруженных сил нижней палаты Конгресса.

Whitehouse.gov Конгресс США

Конгрессмен-республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц выступил за полное прекращение выделения средств из бюджета на военную помощь Киеву. Республиканка и член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин настаивала на сокращении военной поддержки. Она напомнила, что Украина не является членом НАТО, поэтому осудила финансирование Киева, указав, что у США есть обязательства перед своими налогоплательщиками.

Законодатель-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс ранее внес поправку, согласно которой не следует продлевать действие программы ленд-лиза для Украины. Республиканец Уоррен Дэвидсон от штата Огайо планировал внести в проект оборонного бюджета положение, обязывающее администрацию США разъяснить свою стратегию по отношению к Украине.

Все предложенные поправки конгрессменов были отвергнуты по итогам голосования 14 июля.

Ранее ИА Регнум сообщало, что решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы плохо закончится для Соединённых Штатов, считает член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Такой шаг, по мнению Грин, может втянуть США в нежелательную войну с вооруженной ядерным оружием Россией. Роль Вашингтона должна состоять в прекращении конфликта на Украине и мирных переговорах, заключила она.