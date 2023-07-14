Луганск, 14 июля, 2023, 08:35 — ИА Регнум. В данный момент за посёлок Новосёловское в ЛНР ведутся бои на ближней дистанции, наступающие российские войска смогли закрепиться на восточных окраинах населённого пункта и взять их под полный огневой контроль. Об этом 14 июля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«В районе населённого пункта Новосёловское продолжаются бои. Нашим военнослужащим удалось закрепиться в восточной части посёлка и приступить к его освобождению. Позиционные боестолкновения идут с применением вооружения ближнего боя», — написал он.

Эксперт уточнил, что наступающие подразделения ВС России поддерживают бронетехника, авиация ВКС и артиллерия, в результате чего восточная часть посёлка, проходящая по железнодорожной ветке, уже находится под полным огневым контролем российской армии.

Марочко добавил, что основные силы ВСУ в населённом пункте расположены западнее железной дроги — на хорошо укреплённых опорных пунктах в лесополосе, также украинскую армию поддерживает расположенная на второй и третьей линиях артиллерия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» «Южной» группировки российских войск ударил по скоплению живой силы ВСУ под Курдюмовкой в ДНР. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и одну САУ «Гвоздика» украинской армии у Северска.