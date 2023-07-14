Скотсдейл, США, 14 июля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Нападающего хоккейного клуба НХЛ «Аризона Койотс» Алекса Гальченюка арестовали по ряду обвинений, включая хулиганство и сопротивление аресту. Об этом 14 июля сообщил портал The Athletic.

По информации источника, 29-летнего игрока 9 июля арестовало полицейское управление города Скотсдейл штата Аризона.

Также указывается, что вечером 9 июля хоккеиста выпустили под подписку о невыезде и обвинили в нападении на частную собственность, хулиганстве, неподчинении и сопротивлении аресту и в угрозах.

Как отмечается в официальном Twitter «Койотс», после этого команда выставила нападающего на драфт отказов, чтобы выкупить его контракт.

Алекса Гальченюка выбрала в первом раунде драфта НХЛ 2012 года под общим третьим номером команда «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне хоккеист играл в составе «Колорадо Эвеланш», выступив в 11 матчах и не отметившись в них результативными действиями.

В общей сложности игрок принял участие в 654 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, набрав в них 354 очка (146 шайб + 208 передач). Гальченюк – бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в составе национальной сборной США по хоккею.

Как сообщало ИА Регнум, в январе российский хоккеист клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов оказался в центре скандала после того, как отказался надеть свитер в поддержку ЛГБТ-сообщества на раскатке перед матчем с «Анахайм Дакс». Тогда в России за хоккеиста вступились многие известные спортивные деятели, на защиту бывшего подопечного встал и его первый тренер Андрей Емелин.