Воронеж, 14 июля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. В нескольких километрах от Воронежа российские ПВО сбили три беспилотника, написал 14 июля глава региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вчера [13 июля] в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА», — сообщил Гусев.

Губернатор уточнил, что в результате уничтожения беспилотников никто не пострадал, нет разрушений. Глава региона добавил, что взял ситуацию под личный контроль.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 июля Гусев заявил о двух сбитых беспилотниках рядом с Воронежем.

10 июля в районе Запорожской АЭС ВСУ увеличили активность запуска беспилотников. Особенно часто украинская армия стала запускать беспилотники в ночное время.