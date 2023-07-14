Лос-Анджелес, США, 14 июля, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Причиной смерти Лизы-Марии Пресли, единственной дочери певца и музыканта Элвиса Пресли, стали осложнения после бариатрической операции. Об этом 13 июля сообщает агентство Associated Press со ссылкой на отчёт судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

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Как указано в отчёте, смерть артистки была вызвана проблемами, связанными с последствиями непроходимости тонкого кишечника. Эти осложнения возникли после бариатрической операции — хирургического вмешательства с целью снижения веса. Такую операцию певица перенесла за несколько лет до смерти. В день госпитализации Лиза-Мари Пресли жаловалась на боли в области сердца и в животе.

Лиза-Мари Пресли умерла 12 января текущего года в возрасте 54 лет. После остановки сердца женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Состояние пациентки врачи признали тяжёлым, её ввели в состояние искусственной комы. Спустя несколько часов Лиза-Мария Пресли скончалась, не приходя в сознание.

Лиза-Мари Пресли была единственной дочерью поп-идола 1960-х Элвиса Пресли и его жены актрисы Присциллы Боле Пресли. Лиза-Мария Пресли являлась автором-исполнителем песен, стихи и музыку для которых писала сама. Кроме того, она была замужем за Николасом Кейджем и Майклом Джексоном, а также её супругами были музыкант Дэнни Кио и музыкальный продюсер Майкл Локвуд.

Лиза-Мария Пресли сумела сохранить дружеские отношения со всеми своими мужьями. У певицы остались двое детей-близнецов подросткового возраста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший супруг Лизы-Марии Пресли, актёр Николас Кейдж, назвал новость о её смерти ужасной. Кейдж сказал, что он буквально убит горем. Единственным утешением может служить то, сказал Кейдж, что Лиза-Мари «воссоединилась со своим сыном Бенджамином», который покончил с собой в 2020 году.