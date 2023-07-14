Вашингтон, 14 июля, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Американская корпорация и разработчик в сфере программного обеспечения Microsoft представила новый шрифт, который будет использоваться по умолчанию в будущих продуктах компании.

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«Сегодня мы приступаем к заключительному этапу этих масштабных изменений, когда Aptos начнёт использоваться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel», — написал главный менеджер программ Microsoft Сай Дэниэлс в своём блоге.

По его словам, Aptos заменит Calibri, который был главным шрифтом всех офисных приложений Microsoft на протяжение последних пятнадцати лет. Отказ от Calibri Дэниэлс объяснил появлением экранов с более высоким разрешением.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля суд в Сан-Франциско разрешил корпорации Microsoft завершить сделку по приобретению одного из крупнейших разработчиков компьютерных игр Activision Blizzard. Отмечалось, что до 18 июля Microsoft закроет сделку, общая сумма которой оценивается в 69 миллиардов долларов.

Ранее, в конце апреля этого года, Microsoft предупредила пользователей о прекращении выпуска обновлений для операционной системы Windows 10. Последней официальной версией стала Windows 10 22H2.