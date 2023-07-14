Киев, 14 июля, 2023, 07:40 — ИА Регнум. Законопроект о запрете использования для трансплантации органов украинцев, погибших в боевых действиях или от рук полиции, внесли на рассмотрение Верховной рады. Текст проекта опубликован на сайте парламента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

В законопроекте предлагается запретить извлечение анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов у лиц, погибших в результате применения полицией мер принуждения, у служащих военных формирований и правоохранительных органов, либо их соединений, воинских частей, учреждений и организаций, погибших при выполнении служебных обязанностей в ходе боевых действий на Украине.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что запрет необходимо ввести, чтобы предотвратить возможные злоупотребления и манипуляции в информационном пространстве, в частности, распространение ложной информации и вражеской пропаганды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подконтрольном Киеву херсонском военном госпитале тайно извлекают для трансплантации органы из тел бойцов ВСУ, утаивая этот факт от родственников погибших. В медучреждении Херсона находятся сотрудники «Медицины катастроф», которые контролируют поступление тяжелораненых и погибших военных для дальнейшего изъятия внутренних органов.

Тела погибших, из которых изъяты органы, затем сжигают, а родственникам вручаются справки о пропаже военнослужащего без вести.

Также сообщалось, что в начале февраля 2023 года трупы украинских солдат без органов и признаков ранения обнаружены в морге Николаева, административного центра Николаевской области. Тела не значились ни в каких реестрах, чем пользовались чёрные трансплантологи, которые работают под прикрытием иностранных волонтёрских и благотворительных организаций.