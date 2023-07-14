Джакарта, 14 июля, 2023, 07:29 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 14 июля, приняли участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС).

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

Как сообщило РИА Новости, на заседание министры по традиции прибыли в национальных индонезийских рубашках, так как в этом году в АСЕАН и ВАС председательствует Индонезия.

Отмечается, что главы делегаций были приняты утром президентом Индонезии Джоко Видодо. На заседании Лавров и Блинкен расположились недалеко друг от друга, между ними — лишь представитель филиппинской делегации.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля Сергей Лавров в ходе переговоров с индонезийской коллегой Ретно Марсуди в Джакарте заявил, что Россия поддержала Индонезию в качестве председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Глава МИД добавил, что Россия поддержала Индонезию в рамках продвижения базовых принципов АСЕАН в контексте Азиатско-Тихоокеанского развития.