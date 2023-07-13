Новый, 506-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления относительно кассетных боеприпасов, якобы уже полученных киевскими властями не только от США. Такие снаряды состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество разрывных мелкокалиберных бомб по обширной территории. Их применение запрещено конвенцией 2008 года, подписанной в Осло (Норвегия). Тем не менее директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс в ходе брифинга 13 июля подчеркнул, что такие боеприпасы были переданы не только американским профильным министерством, но и оборонными ведомствами третьих стран.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

Тем временем Вооружённые силы России сорвали попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Клещеевкой в ДНР. В ходе боя были взяты в плен двое украинских военных. Также ВС РФ ударили тяжелой огнемётной системой «Солнцепёк» по пяти целям, в том числе по двум опорным пунктам украинских военных на сватовском и краснолиманском направлениях.

Только за минувшие сутки потери ВСУ на четырёх направлениях составили 750 военных, информировало 13 июля Минобороны РФ.

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