ДНР, 14 июля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Расчёт тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» группировки войск «Юг» Вооружённых сил России нанёс поражение скоплению живой силы ВСУ под Курдюмовкой Донецкой Народной Республики, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Экипажем тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанесено поражение по скоплениям живой силы 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка», — приводит РИА Новости слова Астафьева 14 июля.

По его словам, группировка войск «Юг» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожила две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и одну самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» в районе Северска.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня Вадим Астафьев сообщил об уничтожении скопления пехоты Вооружённых сил Украины в районе Мало-Ильиновки с помощью ТОС «Солнцепёк». Кроме того, расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» нанёс ракетный удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ под Константиновкой.