Самара, 14 июля, 2023, 06:49 — ИА Регнум. Проверку после появления в интернете видеозаписи о «частном морге», оборудованном в гараже, где тела лежат в холодильнике с надписью «охлаждённое мясо», начали сотрудники правоохранительных органов в Самаре. Об этом 13 июля сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Журналистка Ксения Штефан из Самары опубликовала в своём Telegram-канале информацию о том, что в одном из местных гаражей хранятся венки, кресты, гробы и надгробия. Среди них журналистка обнаружила холодильник с надписями «мороженое» и «охлажденное мясо».

В холодильниках с такими надписями содержались тела умерших, пожилых людей, которых положили друг на друга. Сами холодильники принадлежат известному бренду, поставляющему оборудование для супермаркетов, на стеклянных дверях холодильников прикреплены куски картона. Штефан уточнила, что подписчики сообщили ей три адреса, по которым находятся такие «частные морги».

По факту выявленной публикации в интернете сотрудники ГУ МВД по Самарской области начали проверку, по её итогам будет принято процессуальное решение.

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