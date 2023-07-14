Санкт-Петербург, 14 июля, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Двое мужчин отправлены под арест по решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга в связи с обвинением в поджоге релейного шкафа на железнодорожных путях. Об этом 13 июля сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде помещения под стражу до 12 сентября обвиняемых по делу о поджоге релейного шкафа. Суд ходатайство удовлетворил.

Следователи установили, что не позднее 1 мая неизвестный злоумышленник предложил в интернете одному из обвиняемых поджечь железнодорожный релейный шкаф за вознаграждение в размере 8 тысяч рублей. Аноним прислал обвиняемому инструкции по приготовлению горючей смеси, способу поджога и координаты объекта.

Первый обвиняемый позвал своего знакомого, второго фигуранта по данному делу. Оба обвиняемых подожгли релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Новая Деревня — Лахта. На следующий день мужчины, подозреваемые в совершении поджога, были задержаны, им предъявили обвинение по статье об умышленном уничтожении имущества. Затем фигурантам изменили статью на «диверсию».

Ранее ИА Регнум сообщало, что во Владимирской области задержали молодого человека, которого подозревают в диверсии на железной дороге. 18-летний местный житель подозревается в причастности к поджогу релейных шкафов на станции Балакирево.

За последние несколько месяцев подобные случаи произошли в ряде регионов России. Так, в мае неизвестные подожгли релейные шкафы на железной дороге на станции Бугач под Красноярском. На месте пожара обнаружили улики — перчатку, литровую бутылку с жидкостью, фрагмент оборудования шкафа.

В июне по делу о поджоге релейных шкафов в Москве задержали двух граждан Казахстана. Они подожгли три релейных шкафа, расположенных вдоль железнодорожных путей на Варшавском шоссе, обеспечивающих работу семафоров.