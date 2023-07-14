Вашингтон, 14 июля, 2023, 06:15 — ИА Регнум. Экс-разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер призвал не верить сообщениям о том, что Вооружённые силы России располагают меньшим количеством танков и бронетехники, чем ВСУ. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«У России, между тем, танков более чем достаточно», — сказал Риттер, указав на тот факт, что российский военно-промышленный комплекс выпускает более сотни современных танков в месяц, в отличие от Украины, которая уже долгое время полагается на помощь со стороны западных союзников.

Ранее Скотт Риттер заявлял, что ВС России уничтожат предоставленные Украине британские танки Challenger 2. По его словам, у британских бронемашин крайне низкие показатели защиты, что делает их крайне уязвимыми для российских войск.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что Вооружённые силы России с 4 июня уничтожили в зоне специальной военной операции 311 украинских танков. По его словам, как минимум треть потерь — западного производства.