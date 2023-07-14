Вашингтон, 14 июля, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Соединённым Штатам нужно быть готовыми к вооруженному противостоянию с Китаем из-за Тайваня, однако эту угрозу нельзя назвать неминуемой. Об этом 13 июля заявил американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

Отвечая на вопрос журналиста о возможной конфронтации с Китаем из-за Тайваня, глава Пентагона указал, что к этой угрозе США должны быть готовы всегда. Однако при этом Ллойд уточнил, что не считает эту угрозу «как неминуемой, так и неизбежной».

Остин отметил, что он считает поддержку надёжных сил сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе своей работой.

Ситуация вокруг Тайваня сильно обострилась в начале августа 2022 года, после визита на остров занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Власти Китая, считающие Тайвань частью КНР, осудили визит Пелоси и увидели в нём поддержку сепаратистских настроений на Тайване. В качестве ответного шага Китай провёл военные учения в Тайваньском проливе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на сегодняшний день признаков возможного военного конфликта в районе Тайваня нет. Такое мнение высказал начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей. Он указал, что ВМС США должны быть готовы дать ответ в случае начала такого конфликта в любой момент, однако добавил, что целью американской стороны является предотвращение такого варианта развития событий.