* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 14 июля, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Турция уже дала Российской Федерации объяснения по поводу выдачи Украине командиров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряжённости [в отношениях между Россией и Турцией] нет», — сказал Челик.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен лично обсудить с главой российского государства Владимиром Путиным ситуацию с выдачей Украине командиров «Азова». Он добавил, что ожидает приезда российского лидера в Турцию с визитом в августе.

Как передавало ИА Регнум, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале сообщил, что возвращается на Украину с пятью командирами «Азова», которые в сентябре стали частью сделки по обмену украинского политика Виктора Медведчука.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что передача командиров стала нарушением ранее заключённого договора. По его словам, Россию заранее никто об этом не оповестил.