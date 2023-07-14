Пхеньян, 14 июля, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки предпринимают попытки разместить на Корейском полуострове тактическое ядерное оружие, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон на заседании Совета Безопасности организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Самое серьёзное — это то, что США пытаются вновь разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, отправляя ядерную подводную лодку в Южную Корею впервые за 40 лет», — сказал Ким Сон.

Накануне Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что США и Южная Корея на первом заседании ядерной консультативной группы намерены обсудить вопрос использования ядерного оружия в отношении КНДР.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами 13 июля заявил, что Япония и Южная Корея стремятся получить ядерное оружие или разместить на своей территории американское ядерное вооружение. Он подчеркнул, что это является крайне опасной тенденцией.