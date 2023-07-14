В КНДР обвинили США в попытке разместить ядерное оружие на полуострове
Пхеньян, 14 июля, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки предпринимают попытки разместить на Корейском полуострове тактическое ядерное оружие, заявил постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон на заседании Совета Безопасности организации.
«Самое серьёзное — это то, что США пытаются вновь разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, отправляя ядерную подводную лодку в Южную Корею впервые за 40 лет», — сказал Ким Сон.
Накануне Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что США и Южная Корея на первом заседании ядерной консультативной группы намерены обсудить вопрос использования ядерного оружия в отношении КНДР.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами 13 июля заявил, что Япония и Южная Корея стремятся получить ядерное оружие или разместить на своей территории американское ядерное вооружение. Он подчеркнул, что это является крайне опасной тенденцией.