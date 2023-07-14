Владивосток, 14 июля, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Группу из пятерых подростков, сбежавших из спецшколы после избиения двоих детей, задержали сотрудники полиции в Приморском крае. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Драка подростков

Информация о нанесении телесных повреждений двум воспитанникам спецшколы поступила в ночь на 14 июля в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску. Два подростка 15 и 16 лет были госпитализированы после избиения с различными травмами, в том числе с порезами. Избивший их несовершеннолетний правонарушитель самовольно покинул учреждение вместе с приятелями.

Сотрудники полиции Уссурийска вместе с коллегами из Михайловского района задержали пятерых подростков, ушедших из спецшколы. Сбежавшие воспитанники были доставлены в отдел полиции, один из них задержан по подозрению в совершении правонарушения. По инциденту следователями возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Уголовная ответственность по данной статье наступает с 16 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что подросток из села в Новосибирской области, получивший 70 ножевых ранений в ходе конфликта с двумя сверстниками, вышел из комы и рассказал о нападении. Врачи разрешили школьнику вставать с постели и понемногу двигаться. Он опроверг версию о том, что нападение произошло из-за девушки. Причиной стали деньги, которые ему задолжал один из нападавших.

В июне в Москве неизвестные молодые люди избили 17-летнего подростка, который отказался дать им сигарету. У потерпевшего диагностировали черепно-мозговую травму, полиция ищет нападавших.